Boldrini: foto decapitata? Io non ho paura

"Io pago ogni giorno il mio impegno contro le destre quando la mia testa viene decapitata in una fotomontaggio, che viene fatto circolare sulla rete, anche davanti agli occhi di mia figlia. Io lo pago ma non ho paura". Così la presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, ha commento il fotomontaggio diffuso in rete che la ritrae con una testa mozzata, parlando all'evento di lancio della campagna elettorale a Milano.

Anche il candidato alla presidenza della Regione Lombardia di Liberi e Uguali, Onorio Rosati, ha ribadito "la massima vicinanza e solidarietà a Laura Boldrini" per il fotomontaggio pubblicato su Facebook che la ritrae con la testa mozzata. "È un attacco politico, sessista, razzista a cui bisogna rispondere con la massima fermezza - ha concluso a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale nazionale e lombarda del partito a Milano, a cui partecipa la stessa Boldrini -. Ormai non passa settimana senza che riceva attacchi".