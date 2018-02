Le ex Spice Girls insieme in foto, voce di reunion

Hanno tutte più di 40 anni, ma restano delle 'girls'. Amiche come quando spopolavano ventenni sui palcoscenici del mondo e pronte - forse - a valutare una clamorosa reunion. Sono le (ex) Spice Girls, riapparse in formazione completa, sorridenti, in una foto diffusa nelle ultime ore su Instagram da "Posh Spice", oggi Victoria Beckham.



L’immagine, ripresa con evidenza dai medici britannici, ha alimentato inevitabilmente nuove voci di un possibile ritorno in

scena della band, esibitasi per l’ultima volta - a titolo eccezionale - a margine delle Olimpiadi di Londra del 2012. Pare sia stata scattata nella casa londinese di "Ginger Spice", al secolo Geri Horner, come riferisce SkyNews ipotizzando che la

grande rentree possa fruttare a ciascuna delle cinque 10 milioni di sterline. Di certo c'è che nella foto non manca nessuno: con

'Ginger' e 'Posh' ci sono pure 'Scary' (Mel Brown), 'Baby' (Emma Bunton) e 'Sporty' (Mel Chisholm). Entusiasta la didascalia

d’accompagnamento postata da Victoria: «Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x»