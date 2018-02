Pd: misura universale da 240 euro mese per i figli

«Un unico sostegno universale alle famiglie. Una misura fiscale unica (in grado di raggiungere anche gli incapienti sotto forma di assegno) che preveda 240 euro di detrazione Irpef mensile per i figli a carico fino a 18 anni e 80 euro per i figli fino a 26 anni». E’ la proposta, dal costo di 9 miliardi, presente nel programma Pd. Varrà «per tutti, da zero fino a 100 mila euro l’anno». Inoltre si propone «uno strumento triennale di 400 euro al mese per ogni figlio fino ai 3 anni», per nido o baby sitter. Vale 1,1 miliardi.

"Gli altri propongono il paese dei balocchi, noi no: noi siamo altro. E oggi abbiamo elencato 100 risultati raggiunti per individuare le 100 proposte concrete sul futuro. Credibili e concreti". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Matteo Renzi, dopo aver presentato il programma dem a Bologna.



"Chiedo a tutti una sola cosa: leggete, per favore. Arrivate fino in fondo al documento", il link che riporta il programma presentato e allegato al post. "Non lasciatevi fermare dall’ideologia o dall’odio. Ciò che abbiamo fatto in questi anni era atteso da tempo, ciò che vogliamo fare è semplice e finanziato. Non vi chiediamo un voto a scatola chiusa, vi chiediamo solo di leggere ciò che abbiamo fatto. E che vogliamo fare. Tutto qui", conclude Renzi.