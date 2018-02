Sondaggi politici? Nel 2013 fu un grande flop

Che i sondaggi politici spesso si discostino notevolmente dai risultati è cosa nota. Ma se si confrontano i dati reali con le previsioni dei principali istituti demoscopici c'è da restare esterrefatti.

Ecco ad esempio, in uno studio di Termometro Politico relativo alle elezioni politiche del 2013, le differenze tra la media delle ultime rivelazioni nell’ultimo mese prima delle elezioni e il risultato finale delle consultazioni.

I dati riguardanti i partiti mostrano l’errore medio commesso da tutti i 15 istituti più autorevoli, ovvero la differenza percentuale fra il valore medio dell’ultimo sondaggio e il risultato effettivo delle elezioni.



"In questi dati - si legge nello studio di Termometro Politico - emerge con chiarezza la significativa mancanza di precisione per ciascun partito, che trova i suoi estremi nell’enorme sovrastima di Rivoluzione Civile, con un errore pari addirittura al 101,82%, e all’opposto la fortissima sottostima del Movimento 5 Stelle (-40,03%), risultato assai più evidente per il risultato percentuale ottenuto".

"Sono risultate sovrastimate in maniera significativa anche Lega Nord, SEL, PD e Scelta Civica da un massimo del 21% circa e un minimo del 15%. L’altro partito sottostimato, oltre al Movimento 5 Stelle, risulta essere stato poi il Popolo della Libertà, che con un errore comunque non irrilevante del 7,62%, emerge come la lista per la quale l’errore degli istituti di sondaggio è stato relativamente inferiore".