23 febbraio tilt Sanità, scioperano medici e infermieri

Il 23 febbraio rischio 'tilt' per la Sanità italiana: per quella data sciopereranno sia i medici sia gli infermieri del Servizio sanitario nazionale. É stato infatti anticipato per questioni tecnico-giuridiche a lunedì 23 febbraio lo sciopero nazionale degli infermieri e del personale del comparto sanità, inizialmente proclamato per il 26 febbraio.

Lo rende noto il sindacato infermieri Nursing Up. Il rischio è dunque quello di un blocco di ospedali e sale operatorie. Al centro della protesta il mancato rinnovo dei contratti.