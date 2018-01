I consigli per allungare vita smartphone

La batteria è l'elemento debole dello smartphone e spesso causa di stress. Il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ha raccolto i consigli degli esperti per allungare la durata e la vita delle batterie.

Scaricare e ricaricare completamente il telefonino sottopone gli elettrodi delle batterie agli ioni di litio a forti sollecitazioni e ne compromette la durata. Chi mantiene la carica della batteria tra il 25 e l'80% può beneficiare di un numero maggiore di cicli di ricarica.



Pochi probabilmente sanno che caricare il telefonino oppure tablet di notte e staccarlo solo il mattino mette a dura prova l'accumulatore di energia. Per risparmiare energia, il Ctcu consiglia di scollegare il caricabatterie, perché consuma anche se il cellulare non è attaccato. Una volta al mese è consigliabile scaricare e ricaricare completamente la batteria.

Il grande caldo (oltre i 35 gradi) o il freddo (sotto i 10 gradi) sono davvero dannosi per le batterie. La temperatura migliore è la temperatura ambiente.