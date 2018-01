Russia: fermato l'oppositore Navalni

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, nel centro di Mosca, nel corso della manifestazione antigovernativa "sciopero degli elettori" da lui organizzata. Lo riferisce la testata online Meduza.

Migliaia di simpatizzanti dell'oppositore russo Alexiei Navalni stanno manifestando tra piazza Pushkin, viale Tverskaia e piazza Majakovski, nel cuore di Mosca, per il corteo "Sciopero degli elettori". Forte la presenza della polizia che invita a sgomberare le piazze. I dimostranti stanno sfilando a temperature ben al di sotto dello zero. Tra i cori più volte ripetuti: "Putin ladro" e "Quarto mandato in prigione", riferendosi al quarto mandato presidenziale che verosimilmente Putin otterrà alle elezioni del 18 marzo.