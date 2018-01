Trump: 'Rientrerei in accordo Parigi,

"Rientrerei? Sì, rientrerei. Mi piacerebbe molto, ma deve essere un buon accordo per gli Usa": lo ha confermato il presidente americano Donald Trump riferendosi all'accordo di Parigi sul clima. Trump ha parlato nel corso di un'intervista al giornalista Piers Morgan che verrà trasmessa domenica sera su ITV.



Lo stesso Morgan ha anticipato sul suo account Twitter alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente.

Già lo scorso 10 gennaio Trump aveva detto che gli Usa potrebbero "rientrare" nell'accordo di Parigi.

"No, non direi che sono un femminista" ha detto ancora il presidente Usa nell'Intervista. "Voglio dire, penso che ciò significherebbe, forse, esagerare. Io sono per le donne, sono per gli uomini, sono per tutti".