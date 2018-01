La Juve vince 2-0 a Verona, due espulsi per il Chievo

La Juventus scavalca almeno per una notte in testa alla classifica il Napoli (atteso domani dal Bologna) vincendo per 2 a 0 a Verona con gol di Khedira al 67' e Higuain all’88'. Le reti die bianconeri sono arrivate solo quando i padroni di casa erano ridotti in 9 per l’espulsione di Bastien al 37' e Cacciatore al 61'. Nell’altro anticipo, Sassuolo-Atalanta 0-3 (Masiello, Cristante e Freuler).