Molestie: mago David Copperfield accusato da ex modella

Anche il famoso mago David Copperfield e' finito nello scandalo delle molestie sessuali. Una ex modella l'ha accusato di averla drogata e aggredita sessualmente nel 1988 quando aveva solo 17 anni. Brittney Lewis ha raccontato a TheWrap che il presunto incidente è avvenuto dopo il concorso per modelle 'Look of the Year', organizzato in Giappone da Elite Model Management, dove Copperfield era giudice.

Il mago avrebbe invitato la ragazza ad uno dei suoi spettacoli in California, e dopo lo show sarebbero andati a bere in un bar, dove lei sostiene che lui l'ha drogata e poi aggredita sessualmente.