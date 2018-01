“Famiglia Barcellonese” sotto scacco, 40 ordinanze cautelari

Sin dalle prime luci dell’alba di oggi, in questa provincia ed in altre località del territorio nazionale,

i Carabinieri del Comando di Provinciale di Messina e del ROS e la Polizia di Stato stanno

eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, su

richiesta della locale Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di 40 soggetti gravemente

indiziati, a vario titolo, dei delitti di associazione di tipo mafioso e di numerosissimi reati – fine,

quali estorsione (consumata e tentata), rapina, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di

armi e violenza privata reati aggravati dal cd. metodo mafioso per aver fatto parte dell’associazione

mafiosa denominata “famiglia barcellonese” riconducibile a “Cosa Nostra” ed operante

prevalentemente sul versante tirrenico della provincia di Messina.

I particolari dell’operazione saranno illustrati in una CONFERENZA STAMPA, che si terrà alle

ore 11.00 odierne, presso l’AULA MAGNA DELLA CORTE D’APPELLO del Tribunale di Messina.