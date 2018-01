Bando per borse studio laureati al Cnr a Palermo

L'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Consiglio nazionale delle ricerche (Icar-Cnr) ha indetto una selezione per titoli e colloquio per laureati. Si tratta di nove borse di formazione, della durata di 18 mesi, per attività di studio o ricerche inerenti l'ambito delle Smart cities & Communities.

Il periodo di formazione si svolgerà a Palermo nei laboratori dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni - Area Ricerca del Cnr. Le borse di studio ammontano a 1.955,26 euro lordi mensili mirano ad offrire a giovani laureati e/o dottorandi opportunità concrete di inserimento nel mercato del lavoro attraverso la possibilità di realizzare percorsi di formazione e di accompagnamento che riguardino ambiti come l'imprenditorialità innovativa, la ricerca industriale, lo sviluppo pre-competitivo, l'innovazione organizzativa e manageriale, la qualificazione delle competenze con elevato contenuto tecnologico ed innovativo. Le domande dovranno pervenire entro il 22 gennaio 2018. Il bando è disponibile all'indirizzo https://www.icar.cnr.it/bandi/fromazione-spin-off2018/