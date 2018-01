Lombardia, Berlusconi: “Candidato centrodestra sarà Fontana”

"Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch'io confermando che dopo la RINUNCIA DI ROBERTO MARONI in campo ci sarà l'ex sindaco di Varese.

All'interno di Forza Italia in diversi avevano fatto il nome di Mariastella Gelmini.

Per il Pd in corsa Giorgio Gori.

Per quanto riguarda il Lazio Berlusconi sottolinea: "Credo che Maurizio Gasparri possa essere un ottimo governatore per il Lazio ma bisogna prima essere sicuri del risultato vincente".