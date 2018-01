La dipendenza da videogame sarà nella lista delle malattie

Dopo i 'rumors' delle scorse settimane l'Oms ha ufficializzato la decisione di inserire la dipendenza da videogiochi nella prossima revisione della International Classification of Diseases, la 'lista ufficiale' delle malattie, prevista per metà anno. Lo ha annunciato la stessa Organizzazione in un post sul proprio sito.



Il 'gaming disorder', si legge, racchiuderà una serie di comportamenti caratterizzati da una mancanza di controllo sul gioco, dalla precedenza data al gioco rispetto alle altre attività e interessi quotidiani, e all'escalation del problema nonostante il manifestarsi delle conseguenze negative. "Per arrivare alla diagnosi il problema comportamentale deve comportare una significativa compromissione delle funzioni personali, familiari, sociali e occupazionali per almeno 12 mesi". L'inserimento della malattia segue lo sviluppo di programmi di trattamento in molte parti del mondo.



"L'inserimento porterà ad una maggiore attenzione ai rischi di sviluppare il problema e allo sviluppo di misure rilevanti di prevenzione e terapia".