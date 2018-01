Apple rilascia aggiornamenti contro Spectre

Dopo gli aggiornamenti contro Meltdown, Apple ha rilasciato l’update delle nuove versioni di iOS (11.2.2) e macOS (10.13.2) che contengono al loro interno patch di sicurezza per Safari e WebKit, in modo da bloccare il codice Javascript pericoloso che sfrutta Spectre per infettare il sistema. Spectre e Meltdown sono le due gravi vulnerabilità dei processori Intel, ARM ed AMDn (esposti miliardi di dispositivi in tutto il mondo) scoperte la scorsa settimana dai ricercatori di Google Project Zero. Non solo Apple. Attive nel tentativo di arginare le falle tutte le 'big'.

Google e Microsoft in testa. La società diretta da Satya Nadella ha sospeso però la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da AMD per i propri processori. La decisione è stata presa dopo che alcuni utenti avevano segnalato l'impossibilità di avviare i Pc a seguito dell’installazione della patch. Per quanto riguarda Google, Big G ha dichiarato che una soluzione per il suo browser Chrome sarà disponibile a fine mese. Anche se le aziende continuano a implementare le correzioni, gli esperti sostengono che gli hacker potrebbero presto tentare di sfruttare i difetti dei dispositivi che non sono stati aggiornati. Ma non è chiaro quanto sarebbe facile farlo. Si ritiene che i difetti siano più complicati da sfruttare rispetto ad altri metodi comuni. La buona notizia è che gli utenti che mantengono aggiornati browser Web, app e dispositivi hanno più possibilità di essere protetti da chi tenti di sfruttare queste vulnerabilità.