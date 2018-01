Apecar finisce in mare a Taranto: muore conducente

Dopo essere finito in acqua per la caduta in mare del suo Apecar, un uomo di 55 anni è morto per annegamento a Taranto. L'incidente è avvenuto alla Discesa Vasto, nei pressi del Ponte girevole, dove la banchina non ha sbarramenti, prima di una svolta obbligatoria a sinistra. E' possibile che l'autista abbia perso il controllo del mezzo o per un malore o per una manovra improvvisa. Il recupero del corpo era stato fatto da alcuni pescatori che hanno assistito all'accaduto poco oltre il ponte girevole. Il tentativo di rianimazione da parte degli operatori del 118 è risultato vano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il mezzo con un autogru, la Polizia di Stato e la Guardia Costiera.