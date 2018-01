Yahoo Mail: problemi per la posta elettronica

Ancora problemi oggi per Yahoo Mail: il popolare servizio di posta elettronica è fuori uso per migliaia di utenti europei, soprattutto in Gran Bretagna.

Molte persone stanno segnalano di non poter ricevere e inviare le email dalle 9.30 di questa mattina.

Il sito web indipendente Down Detector ha ricevuto centinaia di segnalazioni e i tecnici di Yahoo Mail stanno tentando di risolvere il "blackout".

La mappa di interruzione di Down Detector (nella foto) mostra problemi in tutto il Regno Unito e in alcune parti d'Europa, Italia compresa.