Portano cibo a clochard ma lo trovano morto

Un clochard è stato trovato morto nel centro di Palermo, nei pressi di via Francesco Crispi. Lo rende noto il deputato regionale Udc ed ex assessore Vincenzo Figuccia che era andato ad assisterlo e portargli del cibo insieme con altri volontari.

"Un momento di solidarietà, un semplice gesto - scrive su Facebook - in pochi minuti si è trasformato in un giorno di dolore, di rabbia, di malinconia". Omar, uno straniero 40enne, "era lì - racconta - con gli occhi sbarrati e disteso per terra avvolto da un mucchio di coperte vecchie". Conclude amaramente Figuccia: "Se solo fossi arrivato prima... io, noi o forse la mano di chi può e deve agire oltre l'emergenza in una visione organica di politiche sociali contro la povertà...".