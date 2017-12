Capodanno, cos'è successo a WhatsApp?

Capodanno 2018 nel segno del #whatsappdown: la nota app di messaggistica ha smesso di funzionare qualche ora prima della mezzanotte in Italia e nel resto d'Europa, mettendo inn crisi anche parte di Asia e Africa, proprio nella serata in cui l'utilizzo raggiunge uno dei suoi picchi annuali, per gli auguri di fine anno. Su twitter sono state centinaia di migliaia le segnalazioni di malfunzionamento provenienti da tutto il mondo con l'hashtag #whatsapp. Ma è soprattutto dall'Italia che spiccava l'hastag #whatsappdown, a partire da poco dopo le 19.30.

Il servizio di whatsapp, utilizzato da oltre un miliardo di persone in 180 Paesi, ha ripreso a funzionare a singhiozzo dopo le 21, un po' in tutto il mondo. Nessuna nota ufficiale è apparsa sul sito della compagnia, che aveva annunciato nei giorni scorsi che a partire dal 31 dicembre la chat avrebbe smesso di funzionare su alcuni modelli di cellulare. Il sito downdetector.com, che monitora le interruzioni sulle reti, ha registrato un picco di 3186 segnalazioni di disservizi relativi a whatsapp intorno alle 20, precisando che il 44 per cento di queste riferivano di problemi nell'inviare e ricevere messaggi, il 30 per cento difficoltà di connessione e il 24% impossibilità di effettuare il log-in.

Non è la prima volta che la più importante app di messaggistica registra un blackout: le ultime volte è successo il 3 e il 30 novembre, sempre per un'ora circa. La coincidenza con il Capodanno ha innescato infuocati commenti sui social, da chi stava ancora prendendo accordi per la serata, a utenti con le famiglie lontane in attesa di collegarsi per gli auguri. Ma c'è anche chi, come l'attore Jerry Calà, se ne rallegra su twitter: "Meno male che s'è inceppato Whatsapp con tutti i suoi videoauguri da 3 minuti e passa l'uno... Ah... Auguri a tutti!!! #2018", il suo post.