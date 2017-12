Capodanno, ecco le previsioni meteo

CAPODANNO vedrà il transito della debole perturbazione atlantica giunta nella serata precedente. Si tratterà di un fronte abbastanza rapido, e nell'arco della giornata attraverserà un po' tutta la Penisola.

DOMENICA 30 GENNAIO

Al Nord sono previste nubi e locali pioviggini in Liguria, soleggiato altrove salvo nebbie in pianura al mattino. In serata nubi e pioviggini tra Piemonte e Lombardia. Temperature in rialzo, massime comprese tra 8 e 12. Al Centro a tratti nuvoloso sulla fascia tirrenica con locali deboli pioviggini, per lo più soleggiato sull'Adriatico. Temperature in lieve aumento, massime tra 12 e 14. Al Sud a tratti nuvoloso lungo la fascia tirrenica, in prevalenza soleggiato su Ionio e Adriatico. Temperature in ascesa, massime tra 13 e 16.

LUNEDI' 1 GENNAIO

Al Nord Aperture al Nordovest fin dal mattino, instabile altrove con piogge e nevicate sulle Alpi in calo fino a 1000m. Miglioramento completo in serata. Temperature stabili, massime comprese tra 6 e 11. Al Centro veloci piogge dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Adriatico entro il pomeriggio con schiarite rapide da ovest. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 15. Al Sud instabilità in aumento su Campania, Molise e Puglia, entro sera anche sul basso Tirreno. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 16.