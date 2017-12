Briatore e Gregoraci si separano ma restano soci in affari

Il settimanale "Chi" svela in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 3 gennaio tutti i retroscena della fine ufficiale del matrimonio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. La separazione consensuale, che viene dopo un lungo periodo di crisi svelato questa estate proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, è stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e all’avvocato Maria Cristina Morelli, legale di Elisabetta Gregoraci. Separazione consensuale, dunque decisa per non turbare L’amatissimo figlio della coppia Nathan Falco.

Secondo quanto rivela il settimanale, proprio per questo motivo Elisabetta Gregoraci continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore. La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti da Briatore nelle località più esclusive del mondo. Alla showgirl rimarrà anche un attico a Roma, dove risiede quando è impegnata nelle sue trasmissioni televisive.

Firmata la separazione i due ex coniugi sono andati via insieme stessa auto. Elisabetta ha fatto sapere che sarebbe poi partita alla volta di Miami con la sua migliore amica Francesca, mentre Briatore ha raggiunto su un aereo privato insieme con il figlio Nathan il resort di lusso che possiede in Kenya (Il Lion in the Sun) e dove trascorreranno il Capodanno. Finisce così la storia d’amore tra l’imprenditore e la showgirl calabrese durata undici anni e culminata con un matrimonio fastoso nel 2008.