Elezioni: Salvini, per governare non voglio i riciclati

"Se abbiamo l'ambizione di vincere ma soprattutto di governare, non possiamo imbarcare poltronari e riciclati. Lo dirò a Berlusconi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Radio Padania della futura coalizione di centrodestra. Secondo Salvini, non ne dovrà far parte "chi ha governato e governa con la sinistra o si è presentato alle Amministrative di giugno contro la Lega, contro il centrodestra e ci sta facendo opposizione nei Comuni o nelle Regioni. Non deve succedere a livello nazionale quanto successo in Sicilia. Lo dirò a Berlusconi".