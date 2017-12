Pullman si ribalta a Villa, una donna in rianimazione

Sale a tre il bilancio dei feriti più gravi dell’incidente occorso al pullman della Baltour capovoltosi sul suo lato sinistro alle 5,50 di stamattina allo svincolo di Villa, sul curvone di San Filippo Neri che scende verso gli imbarcaderi.

Sono tutte donne le tre ferite cui i sanitari del Pronto Soccorso degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria hanno riservato la prognosi: è catanese la sessantanovenne in rianimazione ed è lei la donna che è stata estratta per ultima dai Vigili del Fuoco dal bus turistico. Non è comunque in pericolo di vita.

Sessantatrè anni sempre catanese e settantadue messinese le altre due signore in prognosi riservata.

Per tutti gli altri contusioni e punti di sutura e qualche arto rotto.

Lo svincolo in tarda mattinata è stato liberato dalla carcassa del pullman.

