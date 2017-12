Capodanno a teatro, da Proietti a Popolizio

Dalle risate di Gigi Proietti e Rocco Papaleo, a Roma, alla lunga notte con Sal Da Vinci a Napoli o la ''Festa esagerata'' di Vincenzo Salemme a Milano. E poi ancora Monica Guerritore e Woody Allen a Firenze, un classico Goldoni a Genova per Jurij Ferrini o la Napoli di Massimo Ranieri e un Pasolini per Massimo Popolizio, entrambi ancora a Roma: è la lunga notte di Capodanno, tra brindisi e applausi, da festeggiare nel week end a teatro.

ROMA - Si ride (ma non solo) nel Capodanno della capitale dove all'Auditorium Parco della Musica Gigi Proietti torna in scena, per una notte sola, con il suo spettacolo record ''Cavalli di battaglia''. Alla Sala Umberto, invece, cena, spettacolo e brindisi di mezzanotte con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi in ''Bukurosh mio nipote'', ovvero il sequel, in prima nazionale, de ''I suoceri albanesi'' di Gianni Clementi (in cartellone fino al 14 gennaio). E ancora, al Teatro Olimpico Maurizio Battista è mattatore di ''Scegli una carta'', spettacolo che nel titolo fa un po' il verso alle scelte della vita dove si giocano tante carte, alcune giuste e altre meno. E nel quale sarà accompagnato dal mago Silvan con le sue grandi illusioni (fino al 21 gennaio). Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi debuttano invece questa sera all'Ambra Jovinelli in ''A ruota libera'' chiacchierata musicale sulla vita, sul cinema e sullo spettacolo con brindisi e buffet (fino al 7). Speciale San Silvestro anche per Massimo Ranieri, fino al 31 al Quirino Gassman con classici della canzone napoletana anni '50 e '60 "vestiti" di jazz: dopo lo spettacolo, la platea si trasforma in pista da ballo con gli anni '70 dei Tree Gees. Ci si scatena anche al Sistina, con Sabrina Marciano, Luca Ward, Sergio Muniz, Paolo Conticini in ''Mamma mia!'' (fino al 7), mentre il Teatro de' Servi si tinge di giallo con il ''39 scalini'' diretto da Leonardo Buttarono (fino al 7). E si festeggia anche all'Argentina con il ritorno del premiatissimo ''Ragazzi di vita'' che Massimo Popolizio dirige da Pier Paolo Pasolini (fino al 7).

MILANO - Al Manzoni è Vincenzo Salemme il padrone di casa di ''Una festa esagerata'', sua nuova commedia che con brindisi e panettone accoglierà il nuovo anno (fino all'1 gennaio). Speciale Capodanno anche al Nuovo con Ale e Franz in ''Recital'', "best of" dei loro 25 anni di carriera, mentre al Franco Parenti Paolo Triestino e Nicola Pistoia sono in scena con un classico della commedia francese, ''La cena dei cretini'' che lo stesso Francis Veber ha portato anche al cinema con grandissimo successo (fino al 7). Infine, all'Elfo Puccini, uno dopo l'altro, il 31 si festeggia tra ''Una patatina nello zucchero'' con Luca Toracca nel monologo di Alan Bennett; ''Cous Cous Klan'', lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo; e Cous Cous Party finale.

NAPOLI - Grande notte di Capodanno all'Augusteo con Sal Da Vinci che, come ormai da tradizione, va in scena dopo brindisi e panettone, alle 2 del mattino, con ''Italiano di Napoli'' (fino al 7). Al Diana sono invece Biagio Izzo e Rocio Munioz Morales i protagonisti di ''Di' che ti manda Picone... Antonio fu di Pasquale'', ideale sequel del film di Nanny Loy dell'84 (fino al 7). Balli e spettacolo fino all'alba al Bellini, con lo Speciale Capodanno di ''Dignità autonome di prostituzione'', titolo ormai cult di Luciano Melchionna. Per l'occasione, infiniti dollari agli spettatori con cui ''pagare'' le performance dei vari attori (fino al 7). E a dieci anni dall'ultima volta, Nino D'Angelo torna a indossare i panni di 'Ntonio Esposito, "cresciuto alla scuola della strada, dove si passa senza esami", ne ''L'ultimo scugnizzo'' di Raffaele Viviani, al Trianon (fino al 7)

FIRENZE - Ancora cinema a teatro con ''Mariti e mogli'', lo spettacolo che Monica Guerritore ha tratto dal film di Woody Allen, in scena a La Pergola con, tra gli altri, Francesca Reggiano (fino al 2). Al Verdi, invece, si balla con il ''Grease'' della Compagnia della Rancia (fino al 31). Icona di stile e musa di grandi fotografi, Drusilla Foer al Niccolini a Capodanno si racconta in una speciale versione deluxe di ''Eleganzissima''.

GENOVA - Una comunità di poveri pescatori, due matrimoni combinati e uno da fare, la giustizia. Per fine d'anno il Teatro della Corte si trasforma in Chioggia e, da domani, accoglie ''Le baruffe chiozzotte'' di Carlo Goldoni, nella versione italiana ''tradotta'' da Natalino Balasso e diretta e interpretata da Jurij Ferrini (dal 28 dicembre al 7 gennaio). Al Della Tosse, Emanuele Conte e Michela Lucenti debuttano proprio il 31 ne ''Il maestro e Margherita'' dal capolavoro di Bulgakov (fino all'11 febbraio).