Riceve bolletta elettrica da 284 miliardi, ma è un errore

Una bolletta elettrica da 284 miliardi di dollari. E’ quanto si è vista recapitare Mary Horomanski di Erie, in Pennsylvania. «Ho pensato che fosse colpa delle luci di Natale, che non le avevamo installate bene« spiega Horomanski. Ma si è trattato di un errore: il conto era in verità di 284,46 dollari e il sistema ha sbagliato.