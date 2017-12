Vittorio Cecchi Gori al Gemelli, in rianimazione

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare.

Il produttore ed ex presidente della Fiorentina è giunto in ospedale a causa di una ischemia cerebrale. In conseguenza di questa condizione si sarebbero verificati, si è appreso, anche alcuni problemi cardiaci.