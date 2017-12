La Raggi annuncia: "Non mi ricandido"

"In base alla regola dei due mandati direi di no". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza risponde a chi le chiede se intende ricandidarsi a sindaco dopo la fine di questo mandato. Il primo mandato lo aveva già fatto come consigliere d'opposizione.

"La regola è chiara e ce la siamo data", argomenta Raggi, che a un giornalista che le sottolinea come servano due mandati per completare l'opera di un sindaco risponde: "Intanto direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo".