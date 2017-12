Natale: ecco i gadget "low cost"

Lo smartphone nuovo, gli auricolari "intelligenti" senza fili, l'altoparlante portatile quasi "smart", l'elettronica di design e i gadget di impronta "vintage": a Natale la tecnologia finisce sotto l'albero, anche a prezzi accessibili e con tante idee last minute. Grande classico dei regali in chiave "tech" è il telefonino.

Oltre ai top di gamma che ormai superano i mille euro, per il mercato italiano c'è un'ampia schiera di modelli che promettono prestazioni avanzate a un prezzo contenuto, anche intorno ai 300 euro. Rientrano in questa fascia ad esempio l'ultimo Honor 7X o il Nokia 6, con un buon compromesso tra design e prestazioni. La superano di poco Huawei Mate 10 Lite, che punta a conquistare i consumatori attenti al prezzo con 4 fotocamere e display "Full View", e Sony Xperia XA1 Plus, con obiettivo da 23 megapixel. La vera novità dell'anno sono gli altoparlanti "smart", moderni maggiordomi da salotto, anche se in Italia i Google Home e Amazon Echo devono ancora debuttare. Non mancano però le opzioni a portata.

Bose, specializzato nell'audio, ha lanciato SoundLink Micro, un altoparlante in miniatura, portatile e impermeabile. Abbinato a uno smartphone consente anche di fare telefonate e di interagire con Siri o Google Assistant senza prendere in mano il telefono. Per auricolari semi "smart" ci sono gli Xperia Ear di Sony, che funzionano da assistente personale. Nella casa smart ormai entra di tutto, dalle lampadine alla ciotola per Fido da comandare a distanza. Tra le soluzioni per la sicurezza è arrivato da poco il Nest Protect, che rileva fumo e monossido di carbonio modulando l'avviso sonoro in base al tipo di pericolo. Per gli appassionati di tecnologia che non disdegnano il vintage, Polaroid ha lanciato un'operazione nostalgia con la OneStep 2, che scatta e stampa. Peccato sia sold out online fino a gennaio. Da mettere subito sotto l'albero c'è invece la Instax Mini 9 di Fujifilm. Ancora più vintage il Nokia 3310 3G, con tanto di Snake per i più nostalgici. Non può mancare la quota design, Made in Italy.

Un'idea originale può essere Equilibrio, una lampada che "vola" grazie alla simbiosi tra forza di gravità e attrazione magnetica, realizzata dalla start up italiana Olive Lab. Tanta attenzione a cosa mettere, ma anche a cosa non mettere sotto l'albero. Sarebbe meglio evitare le valigie "smart", dotate di localizzatori Gps o di porta Usb per la ricarica del cellulare. Alcune compagnie aeree, come la American Airlines, hanno introdotto nuove restrizioni: ammetteranno a bordo solo quelle che hanno batterie rimovibili. Chi non ha ancora le idee chiare può optare per un sempreverde buono acquisto, ovviamente digitale. Si possono regalare viaggi con VolaGratis su www.regalaunvoucher.it; oggetti di qualsiasi natura con una carta regalo su Amazon; app, libri e musica con una carta su App Store o Google Play. A portata di click pure il cibo sostenibile: la startup "L'Alveare che dice Sì!" fa regalare "gift card" per la spesa a chilometro zero dal contadino.