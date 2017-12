Facebook, adesso puoi zittire gli amici per 30 giorni

Stanco di vedere i gattini degli amici o la centesima foto del loro viaggio? Facebook adesso ti dà una possibilità: zittire un account, un gruppo o una pagina a tempo determinato. Il social network ha già funzioni simili, che permettono di dare priorità o, al contrario, nascondere un account (in modo da restare amici senza però vedere i suoi aggiornamenti) o bloccarlo (in modo che neppure lui possa vedere i tuoi aggiornamenti).

Questa nuova funzione offre un’opzione più morbida. Perché l’utente silenziato non riceverà alcuna notifica. Si potranno quindi mantenere rapporti digitali cortesi pur evitando incontri social non graditi.



Mettendo "in sonno" un contatto (si accede dai tre puntini che si trovano su ciascun post, in alto a destra) non si vedranno più i suoi post per i successivi 30 giorni. Il temine, però, non è fissato una volta per tutte. Gli aggiornamenti possono tornare visibili in qualsiasi momento se l'utente lo vorrà. Ma sarà anche possibile prolungare il silenzio: una notifica comunicherà che sta per scadere.