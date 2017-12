Il ragusano Lorenzo Licitra vince X Factor

Lorenzo Licitra vince l'undicesima edizione italiana di X Factor. Il ragusano ha superato a sorpresa in finale i romani Maneskin, dati per favoriti da settimane.

In the Name of Love - Lorenzo Licitra Watch In the Name of Love by Lorenzo Licitra online at vevo.com. Discover the latest music videos by Lorenzo Licitra on Vevo.

La serata è iniziata con un salto indietro nel tempo e con l'apertura affidata ai Soul System, che esattamente un anno fa venivano eletti 'nuovi talenti' del talent di casa Sky. Con loro, sulle note 'Let me entertain you', si sono esibiti anche tutti i quattro concorrenti rimasti in gara, oltre ai giudici e perfino Alessandro Cattelan. Confermato il meccanismo della gara suddivisa in tre manche: una prima dedicata ai duetti dei concorrenti con James Arthur, al termine della quale è stato eliminato Samuel Storm, una seconda con i medley dei brani già presentati dai concorrenti nei mesi scorsi, per finire con un testa a testa dedicato ai brani inediti dei due superfinalisti. Al termine della seconda manche è stato eliminato Enrico Nigiotti, così che le porte del testa a testa finale si sono spalancate per i Maneskin, dati per favoriti da settimane, e per Lorenzo Licitra. Tra i due superfinalisti, il ragusano si è aggiudicato a sorpresa l'X Factor 2017.