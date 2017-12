Salvini contro lo Ius Soli, tensione con i movimenti

'Per me gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano un contributo alla nostra società'. Lo ha affermato il leader della Lega Salvini nel comizio a piazza Santi Apostoli, a Roma, che ha concluso la manifestazione contro lo Ius soli.

Il leader del Carroccio ha commentato il corteo del Pd a Como contro il fascismo: 'Ieri c'era il passato con bandiere rosse e la falce e il martello. Oggi invece c'è il futuro'. L'iniziativa è stata accolta, in una piazza blindata, dalle proteste dei movimenti per la casa, al grido 'odio la Lega' e 'Roma non ti vuole'.