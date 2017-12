Ladro incastrato da impronte su bottiglia whisky

I Carabinieri di Modica hanno tratto in arresto per due furti aggravati in abitazione Salvatore Roccasalva, 45 anni, già noto agli inquirenti. Dopo un anno di indagini, è stato incastrato dalle impronte digitali. Trentamila euro il bottino.

All’interno delle due abitazioni svaligiate i militari rinvennero alcune impronte: tra queste, quelle lasciate su una bottiglia di whisky rubata nella prima abitazione e lasciata nella seconda. Il Ris di Messina ha risolto il rebus, ed il pubblico ministero Gaetano Scollo, titolare dell’indagine, presso la Procura di Ragusa, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e valutata la completezza del quadro probatorio, ha chiesto l’arresto, trovando l’accoglimento del Gip Claudio Maggioni. Roccasalva ora si trova agli arresti domiciliari.