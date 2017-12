Antifascismo, il centrosinistra sfila unito a Como

Ci sono tutte le anime del centrosinistra a Como per dire no "a ogni forma di intolleranza e nuovo fascismo". Alla manifestazione 'E' questo il fiore' (penultimo verso della canzone partigiana Bella Ciao) hanno aderito tutte le forze che non sono riuscite a unirsi in vista delle elezioni: Pd, Mdp, Campo progressista, Liberi e uguali e Sinistra Italiana. Ma ci sono anche singoli esponenti di altri partiti, Anpi (con la presidente nazionale Carla Nespoli), Anci, Arci, associazioni, sindacati (inclusa la segretaria Cgil Susanna Camusso). Assenti M5s e Lega.

Sia Di Maio sia Salvini ritengono la manifestazione antifascista "una strumentalizzazione del Pd". L'elenco delle adesioni è lunghissimo: Laura Boldrini, Matteo Renzi, Maurizio Martina, Marianna Madia, Roberta Pinotti, Valeria Fedeli, Graziano Delrio Andrea Orlando, Francesco Laforgia, Sergio Chiamparino, Piero Fassino, Riccardo Nencini. Contemporanea "assemblea" di Forza Nuova in un hotel poco distante dalla manifestazione del Pd.