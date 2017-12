Bimbo caduto da seggiovia, è in rianimazione a Torino

E' ricoverato in Rianimazione, all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il bimbo di 6 anni, di Busto Arsizio (Varese), caduto ieri da una seggiovia a Torgnon, in Valle d'Aosta. Trasportato in serata, in elicottero, a Torino, nella notte è stato sottoposto a Tac: nella caduta ha riportato la frattura di un femore e del bacino, contusione renale epatica e polmonare.

Per il momento non è previsto intervento chirurgico e il piccolo paziente è rimasto in Rianimazione, spiegano i medici, per precauzione, con una prognosi di 60 giorni. Il bambino è sempre rimasto cosciente. E' caduto, da un'altezza di circa quattro metri, scivolando dal seggiolino in prossimità dell'arrivo della seggiovia, a monte delle piste di Champtornè.