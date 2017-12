Palestinese ucciso a Gaza, cresce anche il numero dei feriti

Un palestinese è stato ucciso e un altro è in fin di vita a causa del fuoco dell'esercito israeliano a Gaza nel corso delle proteste contro la decisione del presidente Usa Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.

Le fonti riferiscono che finora sono stati trattati 250 feriti dai medici. Proteste contro la decisione di Trump su Gerusalemme si stanno svolgendo in molte città della Cisgiordania, mentre a Gerusalemme al termine delle preghiere del venerdì sulla Spianata della Moschee non si registrano per ora incidenti.