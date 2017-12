Brexit: Ue, c'è l'accordo

C'è l'accordo sulla Brexit. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker dopo l'incontro con la premier britannica Theresa May a Bruxelles. "E' stato un negoziato difficile, ma ora abbiamo una prima svolta, sono soddisfatto dell'accordo equo che abbiamo raggiunto con la Gran Bretagna", ha dichiarato Juncker.

La Commissione Ue raccomanda al Consiglio europeo a 27 di dichiarare che è stato fatto "progresso sufficiente" sui diritti dei cittadini, il 'conto' del divorzio e la questione irlandese nella prima fase dei negoziati dell'articolo 50 sulla Brexit. Ora spetta al vertice a 27 del 15 dicembre decidere se così è, per dare il via libera alla seconda fase dei negoziati sulle relazioni future dell'Ue con la Gran Bretagna. Lo comunica la Commissione Ue in una nota.

"Abbiamo lavorato duro" per arrivare a un accordo sulla Brexit, "non è stato facile per entrambe le parti", ma ora ci siamo. Così la premier britannica Theresa May dopo l'incontro con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker.