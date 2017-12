Morto a Palermo l'anarchico Antonio Cardella

E' morto ieri sera a Palermo all' età di 87 anni Antonio Cardella, anarchico, aderente alla Fai (Federazione anarchica italiana) sin dai primi anni 50. Un uomo di studi e di azione, ha partecipato in prima persona ad alcuni momenti importanti della storia del Novecento: nel '56 durante l'invasione dell'Ungheria, era a Budapest a fianco di chi combatteva contro i sovietici; nella Spagna franchista trascorse un periodo nelle Asturie per combattere contro il regime; fu anche in Algeria a fianco del Fronte di liberazione nazionale.

Da giornalista fu corrispondente de "Il Mondo" di Pannunzio dall'Indocina. Oltre alle pubblicazioni di carattere politico e sociale (recentemente è stato ripubblicato il suo saggio su "l'anarchismo di Elio Vittorini"), Cardella è stato uno studioso di tradizioni popolari e in particolare di cucina e gastronomia: ha avuto varie edizioni il suo libro "Sicilia in bocca". La salma di Cardella sarà condotta oggi alle 11 al cimitero palermitano dei Rotoli per l'ultimo saluto laico, in attesa della cremazione.