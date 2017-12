Tapiro d'oro per Renzi dopo dichiarazione Lapo Elkan

Matteo Renzi questa sera ha ricevuto il Tapiro d'oro per la recente dichiarazione di Lapo Elkann, che pochi giorni fa, ospite della trasmissione Otto e mezzo su La7, riferendosi al leader dem ha detto: "È molto provinciale, non è un Macron, è un "micron". Serve meno personalismo, meno egocentrismo e meno voler parlare di tutto e di niente". Il tapiroforo Valerio Staffelli lo ha intercettato presso gli studi Rai di Milano, in via Mecenate, prima del suo ingresso nel programma Che tempo che fa. Renzi, proprio dallo studio di Che tempo che fa in diretta ha risposto a Lapo augurandogli ogni bene e di "star bene". Il servizio di Striscia andrà in onda domani sera.