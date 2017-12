Nadia Toffa: bella botta ma tengo duro e torno presto

Nadia Toffa, inviata e conduttrice del programma Mediaset 'Le Iene', ricoverata da ieri sera al San Raffaele di Milano per un malore, sarebbe vigile e cosciente. Lo si è appreso da fonti vicine alla paziente. Ricoverata in Terapia intensiva, avrebbe passato una notte tranquilla. Oggi è prevista per lei una giornata di esami e controlli. In casi del genere, le novità cliniche sulla prognosi sono attese non prima di 24-48 ore.

"... Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto". E' il messaggio che Nadia Toffa, dopo il malore accusato ieri a Trieste, ha voluto pubblicare sul profilo facebook delle Iene. Stasera la puntata domenicale delle Iene (normalmente condotta dalla Toffa con Nicola Savino e Giulio Golia) andrà regolarmente in onda su Italia1.