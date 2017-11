Domenica la Notte della Superluna

Si avvicina la Notte della Superluna. Se nuvole e pioggia non disturberanno, domenica 3 dicembre si potrà ammirare la Luna piena nel momento in cui avrà raggiungo la massima vicinanza dalla Terra e apparirà più grande nel cielo. "Superluna non è un termine scientifico, ma efficace per descrivere il fenomeno, che riguarda la Luna piena quanto la Luna nuova", ha osservato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

Nel 2017 ci sono state quattro Superlune nuove, ma è stato impossibile vederle. "Quella del 3 dicembre - ha detto - sarà l'unica Superluna piena". Lo spettacolo, perciò, è da non perdere. "La prossima Superluna - ha aggiunto Masi - apparirà circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrà rendersene conto". Si tratta infatti "di variazioni non proprio eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all'evento. Sarà - ha rilevato - una preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno".

Altra curiosità dell'unica Superluna piena del 2017: sarà la prima di una serie di tre spettacolari Superlune: quella successiva inaugurerà il nuovo anno, brillando nel cielo del 2 gennaio 2018; seguirà la Superluna del 31 gennaio, che porterà con sé una sorpresa perché coinciderà con l'eclissi totale di Luna. Quest'ultimo fenomeno, però, sarà visibile soltanto dall'Australia.