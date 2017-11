Udinese-Napoli 0-1, Genoa-Roma 1-1: azzurri in testa

Il Napoli non si fa incantare dall'Icardi-show di San Siro, sorpassa l'Inter con un piccolo-grande successo in casa dell'Udinese, portato a termine con sacrificio e sugli sviluppi di un rigore contestato dai friulani.

Ora, in attesa del posticipo della Juve con il Crotone, i partenopei si godono il vantaggio di poter aspettare la sfida con la Juve di venerdi' prossimo con un margine di sicurezza. Capitan De Rossi tradisce la Roma a Genova: un inutile schiaffo, in favore di telecamere e Var, a Lapadula in area permette ai rossoblu' di pareggiare il pregevole vantaggio di El Shaarawy.

Una frenata che interrompe la lunga striscia di successi esterni e viene dopo il ko di Madrid. Nuova frenata del Milan che in casa non segna dal 20 settembre: il Toro subisce a lungo la pressione rossonera, poi Sirigu alza la saracinesca e porta a casa un punto prezioso. La Serie A, in attesa anche di Lazio-Fiorentina e Atalanta-Benevento, vive una domenica in tono minore, anche per i quattro confronti anticipati al sabato per la Coppa Italia in programma nei prossimi giorni.