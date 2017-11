Muore per un tumore, fiori alla figlia fino ai 21 anni

L'ultimo bouquet le è arrivato in questi giorni, per il suo 21esimo compleanno, assieme all'ultima lettera d'amore del padre Michel, scomparso a causa di un tumore nel 2013, quando la figlia aveva 16 anni. Ma ogni anno, ad ogni compleanno, le parole e il ricordo del suo papà tornavano ad abbracciarla.

La storia di Bailey Sellers, di Knoxville, in Tennessee, sta commovendo l'America. Prima di morire, Michael Williams fece in modo che in occasione dei compleanni della figlia le venissero inviati dei fiori. Un momento prezioso ma anche un'emozione a tratti triste e troppo grande per Bailey, che al New York Post ha raccontato di aver sempre temuto l'arrivo di quel giorno, proprio perché così speciale e doloroso allo stesso tempo. E' stato però un viaggio in cui il padre ha voluto accompagnarla, tenendola per mano, fino alla maggiore età.

"Sono crollata, - ha detto la studentessa della Esatern Tennessee University - la lettera era meravigliosa e triste allo stesso tempo". Il saluto con cui lasciava andare la sua bambina recitava così: "Questa è la mia ultima lettera d'amore per te fino a quando ci rivedremo. Non voglio che tu versi un'altra lacrima per me mia piccolina, perché io sono in un posto migliore". Bailey ha pubblicato ogni anno sui social network una foto dei fiori per il suo compleanno, ma quest'anno il post è stato ritwittato 220mila volte.