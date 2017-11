Morto il cantautore Enrico Boccadoro

È morto ieri a Roma, all'età di 42 anni, il cantautore Enrico Boccadoro. Lo riferisce all'ANSA, attraverso un'amica di famiglia, il fratello Giorgio. Boccadoro aveva partecipato anche al Festival di Sanremo nella sezione Giovani nel 2005 con il brano 'Dov'è la terra capitano'. Il prossimo 11 dicembre avrebbe compiuto 43 anni.

Boccadoro, che era nato a Roma l'11 dicembre 1974, aveva cominciato giovanissimo a scrivere canzoni, debuttando appena sedicenne al Festival di Castrocaro in un'edizione, quella del '91, in cui parteciparono Nek, 883 e debuttava Laura Pausini. Nel 1994 aveva pubblicato il suo primo album Stanno amandosi. Seguono molte esperienze Live, dal 1995 al 1997, con esibizioni durante i concerti di artisti quali Pausini, Massimo Di Cataldo ed Ivan Graziani. Nel 2005 partecipò alla sezione Giovani di Sanremo con Dov'è la terra capitano, brano che gli valse l'assegnazione del premio AFI come migliore canzone d'autore in quella edizione, cui seguì l'album omonimo con 12 canzoni che spaziano tra temi sociali e storie d'amore. Boccadoro è stato autore tra l'altro dell'inno "Lazio ti amo". Tra i suoi ultimi lavori, due brani originali composti su antiche canzoni religiose ebraiche presentati a giugno di quest'anno nello spettacolo al teatro Argentina di Roma '50 anni Ebrei di Libia'.