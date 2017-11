Hotel Rigopiano: 23 avvisi di garanzia

Sono in corso notifiche da parte della Procura di Pescara di 23 avvisi di garanzia per la vicenda dell'Hotel Rigopiano travolto da una valanga lo scorso gennaio che ha provocato 29 morti. Gli avvisi di garanzia sono in corso di notifica presso il comune di Farindola (Pescara), la Provincia di Pescara e la Prefettura.