Carige: chiusura con botto in Piazza Affari (+53%)

Chiusura con il botto per Carige in Piazza Affari. Il titolo ha guadagnato il 53,26% a 14,1 centesimi, sfiorando i valori dello scorso 15/11, quando non erano ancora noti i dettagli dell’aumento di capitale e prima dello stallo sul consorzio di garanzia.

Intensi gli scambi, per oltre 108 milioni di pezzi, pari al 13% del capitale e a 14 volte la media giornaliera mensile. In giornata il titolo è stato congelato più colte, raggiungendo un massimo di 14,96 centesimi, superiore alla chiusura di mercoledì scorso.