Zimbabwe, Mugabe si è dimesso

Il presidente Robert «Mugabe si è dimesso». Lo ha annunciato lo speaker del Parlamento dello Zimbabwe, precisando di avere ricevuto una lettera dell’anziano leader.

Un coro di acclamazioni e giubilo è esploso tra i deputati del Parlamento dello Zimbabwe quando lo speaker ha annunciato che il presidente Robert Mugabe si è dimesso. Lo speaker ha dunque interrotto le procedure di impeachment precisando di avere ricevuto una lettera dell’anziano leader con le sue dimissioni «che hanno effetto immediato».

Dopo 37 anni al potere si chiude l’era del più anziano capo di stato al mondo.

La folla sta esultando per le strade di Harare, capitale dello Zimbabwe, all’annuncio delle dimissioni del presidente Robert Mugabe dopo 37 anni al potere. La città è esplosa in cori di giubilo, accompagnati da gente che canta, balla, mentre nelle auto in molti suonano i clacson.



Lo scorso fine settimana sempre ad Harare si era svolta una imponente manifestazione per chiedere le dimissioni dell’anziano

leader.