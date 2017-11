Disegno osceno in cielo con scia jet, top gun punito

La marina militare Usa si e' scusata e ha punito l'equipaggio di un jet responsabile di aver disegnato con la scia di condensazione un pene gigante nel cielo della contea di Okanogan, nello stato occidentale di Washington. "Un atto irresponsabile e immaturo", ha commentato la Us Navy. Le immagini erano diventate virali in rete, suscitando ilarità. Il jet usato per la bravata è un Boeing Ea-18G Growlers.