M5S parlerà solo domani, militanti a comitato voto

Resterà chiuso per questa sera il comitato elettorale del candidato M5S Giancarlo Cancelleri. La sede del comitato è situata nella parte nuova di Caltanissetta, non lontano dall'istituto tecnico commerciale dove, questa mattina, Cancelleri ha votato. Al Comitato, nel tardo pomeriggio sono arrivati diversi militanti ed esponenti locali del Movimento per organizzare la sala per domani mattina e per qualche scambio di opinioni sull'andamento dell'affluenza.

Secondo il M5S, infatti, il dato dell'affluenza resta uno dei fattori chiavi per un eventuale vittoria sul candidato unitario del centrodestra Nello Musumeci. Cancelleri, comunque, non rilascerà alcuna dichiarazione sulla base degli exit poll delle 22. Solo domani il M5S dirà la sua. Alcuni parlamentari sono già nell'Isola e in Sicilia, a quanto si apprende, è anche Luigi Di Maio, che domani mattina molto probabilmente sarà al comitato di Cancelleri.