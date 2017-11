Diluvia a Roma, Lazio-Udinese rinviata per pioggia

La partita Lazio-Udinese è stata rinviata a data da destinarsi, a causa della gran pioggia caduta sull'Olimpico. Lo ha annunciato lo speaker dello stadio, dopo due sopralluoghi a vuoto dell'arbitro Banti per verificare le condizioni del terreno di gioco.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio nell'area sud di Roma, in particolare nella zona del litorale. Pioggia e grandine hanno causato leggeri disagi alla circolazione con strade allagate e, in alcuni quartieri, tombini saltati. Sembra abbiano tenuto i canali nell'entroterra del X Municipio, quello che nel 2011 finì sott'acqua causando anche la morte di un giovane cingalese rimasto intrappolato nel seminterrato in cui viveva all'Infernetto. Al momento non si segnalano particolari danni, con il sole che sta tornando a farsi largo fra le nuvole dense d'acqua. Oggi il X Municipio è chiamato alle urne per l'elezione del minisindaco, a due anni dal commissariamento per mafia.