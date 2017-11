Bimba uccisa dal meningocco C

L'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha reso noto il risultato degli esami fatti sui campioni prelevati alla piccola, di cui oggi si sono svolti i funerali nella chiesa di Sant'Angelo, gremita al punto da non riuscire a contenere tutti i partecipanti. "Come abbiamo già fatto per i casi che si sono verificati in precedenza in istituti scolastici - ha aggiunto Gallera - oltre ad aver sottoposto a profilassi antibiotica i compagni di classe della bambina e il personale, docente e non, entrato in contatto con lei, offriremo una vaccinazione a tappeto, con corsia preferenziale a tutti gli alunni che frequentano la scuola elementare di via Garofani di Rozzano, che non siano stati già vaccinati contro il meningococco di tipo C, e con la formula del co-pagamento anche a insegnanti e personale".